Ringraziamento a Oncologia

Signor direttore,

sono un malato oncologico da circa 2 anni e mezzo e in questo lungo periodo sono dovuto entrare e uscire spesso dall'ospedale Maggiore, per ovvie ragioni purtroppo. Leggo troppo spesso di malasanità, io invece desidero sottolineare quella buona, riscontrata in tutti i reparti in cui sono stato visitato e ricoverato.

Prima d'ora non avevo esperienza di Oncologia, dove ho trascorso due settimane: sono stato accolto col sorriso, accudito con professionalità, curato in maniera impeccabile. La gentilezza e la presa a cuore del mio caso mi hanno letteralmente commosso. Sento quindi la necessità, dovuta e voluta, di fare i complimenti al dottor Leonardi, al dottor Trapani, al dottor Manzo, al dottor Franciosi. Un ringraziamento particolare lo indirizzo a Donatella, caporeparto, a tutto il suo gruppo di Oss, agli infermieri e alle infermiere per l'amorevole attenzione che mi hanno dedicato e trasmesso. Un ringraziamento sentito al «mio» oncologo, professor Tiseo, per come mi segue.

Grazie proprio a tutti.



Parma, 25 maggio