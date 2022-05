Via Mantova, siepe pericolosa

Egregio Direttore,

è un problema ricorrente: la siepe non viene potata, cresce in modo esagerato e diventa pericolosa per gli automobilisti che si immettono su via Mantova dalle laterali avendo ostruita la visibiltà. La ditta preposta provvede in base alla tempistica stabilita con il Comune e le sollecitazioni sono inutili. Così come viene tenuta, la siepe è solo un pericolo ed una bruttura più che un abbellimento e tanto varrebbe eliminarla!

Saluti.

Tomaso Agnetti

Parma, 24 maggio