Che rabbia Paganini «seduto in panchina»

Gentilissimo direttore,

le scrivo, in qualità di discendente diretta del grande violinista Nicolò Paganini. (Mia madre era infatti la Baronessa Paolina Paganini, pianista, pronipote del Maestro).

La nostra città ha infatti in questi giorni, in occasione della ricorrenza della morte di Nicolò, ospitato la rassegna del Paganini Guitar Festival, davvero ben organizzata e ricca di eventi a Lui dedicati, molto interessanti grazie anche alla presenza di bravissimi artisti di provenienza internazionale.

Tuttavia ha destato in me grande stupore e sdegno l’alloggiamento in piazzale Boito di una scultura in bronzo ritraente il mio avo illustre.

Premetto che non voglio certo criticare la statua, eseguita con maestria dall’artista, raffigurante Paganini, seduto e colto nell’atto di

alzarsi per iniziare a suonare.

Peccato però che il più grande violinista di tutti i tempi, la cui fama ancor oggi anima gli appassionati del violino di tutto il mondo, sia stato alloggiato, seppur nelle immediate vicinanze del Conservatorio di Musica, su di una panchina dove le persone generalmente bivaccano e per di più di fronte ad un bar.

Mi sembra davvero paradossale che proprio Parma, la cui amata duchessa Maria Luigia assegnò a Paganini il compito di riorganizzare l’Orchestra Ducale, abbia ricordato un genio insuperato della musica di tutti i tempi, che la elevò grazie alle sue esecuzioni ed alle sue composizioni, mettendolo “seduto in panchina”, Lui, il cui temperamento istrionico ed iconico, lo portava a calcare il centro del palcoscenico.

La sua fisionomia, magra e allampanata, sapeva sprigionare un fascino ineguagliabile, proprio di pochi, dei grandi, di coloro che possiedono un'«allure» irripetibile, in piazzale Boito, invece, oggi, Nicolò è ridotto ad un «artista di strada», che pare addirittura stare per alzarsi e suonare per i clienti seduti ai tavolini del bar, tra il dileggio dei passanti che sorridono sarcastici nell’imbattersi inaspettatamente in Lui.

Il significato del termine «monumento» è quello di ricordare, generalmente chi ha vissuto prima di noi e si è distinto dalla moltitudine grazie ai suoi talenti e pertanto merità di essere innalzato, differenziato e non confuso tra la folla.

La cultura del rispetto comincia proprio laddove si riconoscono i meriti altrui, se ne fa tesoro per cercare di diventare esseri umani migliori ed il gesto di alzare in alto il nostro sguardo per contemplare la grandezza non può che essere di stimolo, per tutti, a fare sempre meglio.

Tale scopo è raggiunto se il monumento è ben visibile, alto, solenne, basti pensare a quello sepolcrale dedicato a Paganini al Cimitero della Villetta, voluto strenuamente dal suo adorato figlio, Achille.

Così pure Parma avrebbe dovuto onorare la memoria di un «mito» con un’opera austera, elegante e simbolo di bravura eccelsa, non certo con l’alloggiamento di cattivo gusto della fusione bronzea di piazzale Boito che, avrebbe senso, se alloggiata, ad esempio, dentro al Conservatorio, in un cortile interno, oppure dentro l’Auditorium, ma non certo in un piazzale dove, anziché destare ammirazione nella gente, finisce per provocare ludibrio e svilire proprio il personaggio che rappresenta: Lui, innanzi a cui, le platee di tutta Europa si sono inchinate.

Andreina Chiari Branchi

Parma, 3 giugno