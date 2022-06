Lo scudetto di 40 anni fa

Gentile direttore, il 3 giugno 1982, 40 anni fa la Santal Parma a Torino torna a vincere lo scudetto in una partita indimenticabile. Perso il primo set per 17-15 dopo 51 minuti sembrava spianata la strada per una conferma di Torino, già vincitore degli ultimi 4 scudetti, ma la squadra guidata da un grande Kim Ho Chul vinse i 3 set successivi regalando ai numerosi tifosi parmigiani, tra cui il sottoscritto, la gioia dello scudetto.

E’ l’inizio di un periodo durato 11 anni sino al 1993 nel quale sono arrivati altri 4 scudetti, suggellato nel 1990 con la conquista del Grande Slam (campionato, coppa Italia, supercoppa europea, coppa delle coppe).

Dopo il 1993 la società ha avuto difficoltà che hanno portato alla rinuncia del titolo sportivo con ripartenza dalla serie A2 nel 1996-1997, il ritorno in Serie A nella stagione 1998-1999, nel campionato 2001-2002 una semifinale raggiunta contro la Sisley Treviso per poi sparire definitivamente al termine della stagione 2003-2004.

Sono 18 anni che a Parma manca la pallavolo maschile di vertice, tale assenza brucia ancora di più pensando che l’Emilia ha nel campionato di SuperLega Piacenza, Modena e dall’anno prossimo anche Reggio Emilia fresca vincitrice dei play-off di A2.

In questa giornata che 40 anni fa ha riportato lo scudetto a Parma, una speranza da tifoso, la nuova Giunta provveda alla sistemazione del glorioso Palazzetto dello Sport di Via Silvio Pellico e gli imprenditori parmigiani e non valutino la possibilità di investire in uno sport molto seguito dalle televisioni che richiama nei palazzetti un pubblico corretto di tutte le età.

Allora da giovane tifoso mai avrei immaginato quella serata dopo i difficili anni settanta, oggi lo scudetto più bello sarebbe il ritorno della pallavolo di Parma nel campionato maggiore, l’augurio è che prima possibile ci siano le condizioni per un rilancio, sono sicuro che in tempi brevissimi Parma tornerebbe ad avere il pubblico degli anni d’oro desideroso di poter tornare ad applaudire i propri beniamini.

Cesare Montanari