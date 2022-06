Via Venezia e via Trieste: migliorare il semaforo

Gentile direttore,

in tempo di elezioni dove ci sono tante belle idee e tante belle promesse vorrei chiedere come abitante della zona di via Trieste se all'incrocio semaforico tra via Venezia e via Trieste si potesse installare un tempo semaforico in più in modo che chi proviene da via Venezia dalla parte di via Cocconi per intenderci avesse verde in forma esclusiva in modo che chi deve svoltare a sinistra non debba dare precedenza a chi proviene dal senso opposto, perché in certi orari si forma una coda chilometrica.



Parma, 3 giugno