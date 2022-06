Il preside Tosolini

Egregio direttore,

desidero unirmi al coro unanime di ringraziamenti e di affetto nei confronti di una persona speciale che per me rimane il Preside con la P maiuscola. Una persona lungimirante, di grande spessore, con grande capacità di ascolto e una visione della scuola improntata alla collaborazione e alla crescita della comunità che in essa è rappresentata.

Ricordo come fosse ieri, quando nel suo ufficio dell’Istituto comprensivo di Busseto nasceva la Do re miusic, nascita resa possibile grazie alla sua disponibilità verso le associazioni del territorio e verso i giovani, i quali si sono sempre sentiti accolti e considerati. I «suoi» ragazzi del Bertolucci l’hanno definito «uno di noi», proprio per la sua capacità di dialogo e di ascolto dando le migliori possibilità di crescita ai giovani.

Caro Preside Aluisi, ti faccio gli auguri per la pensione, e spero che dopo un «breve» (molto breve) riposo in collina, tu possa ritornare protagonista al servizio della comunità.