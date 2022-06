Quella multa quasi raddoppiata

Egregio direttore,

come può capitare ho ricevuto una multa con l'autovelox fisso situato in quel di Bibbiano (Reggio Emilia) e ho ricevuto l'ingiunzione di pagamento tramite raccomandata. Tutto normale direi , ed io dopo aver indossato il saio della penitenza, mi sono affrettato a pagare entro 5 giorni, per non vedere aumentare l'importo della medesima. Ora si dà il caso che l'importo della contravvenzione fosse di euro 29,56 (per aver superato il limite di 3 Km orari), ma l'importo da corrispondere all'Unione Val d'Enza è risultato essere di 46,15 euro. Quasi 17 euro per adempimenti amministrativi , mi sono accertato subito che l'avviso non mi fosse pervenuto dall'Australia per posta aerea, niente di tutto questo, proveniva proprio da Bibbiano e d'Intorni. Ecco come risanare il bilancio del Comune, alla faccia dell'utenza. Congratulazioni vivissime.

Pietro Mossini