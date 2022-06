Orgoglioso di Fornovo

Egregio direttore,

sono nato ed ho sempre vissuto a Fornovo, il mio paese. Sono innamorato del mio paese, della sua storia, delle sue tradizioni e soprattutto della sua gente. Attraverso il suo giornale volevo ringraziare due Fornovesi «speciali», Emanuela e Luca Bardiani, per aver fatto conoscere Fornovo in tutto il mondo, innanzitutto per l'eccellente prodotto che producono, ma anche per il loro grande impegno nel mondo dello sport.

Sono un appassionato cicloamatore e vedere una ditta di Fornovo sponsorizzare una delle squadre ciclistiche più famose d'Italia mi riempie di orgoglio per il mio paese.

E' molto bello vedere alla domenica centinaia di appassionati ciclisti come me portare in giro la maglietta di questa grande azienda. Grazie ancora.

Ho lavorato per 40 anni in una grande azienda alimentare e ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il papà dei fratelli, Emilio Bardiani, fondatore dell'azienda. Bardiani e il suo socio Sergio Oppici (altri due Fornovesi «speciali») hanno curato per anni la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'azienda per cui lavoravo con passione, competenza e disponibilità (anche notturna e domenicale). Grazie di cuore anche a loro.



Fornovo Taro, 15 giugno