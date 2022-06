Città della salute o città delle multe?

Gentile direttore,

chiedo cortesemente ospitalità per raccontarle che in maggio mi sono recato a Tabiano per le cure termali.

Il 23 giugno ho ricevuto una raccomandata con l’intimazione di provvedere al pagamento di una contravvenzione di 58 euro per aver percorso la Provinciale Fidenza -Tabiano alla folle velocità di 52 km/h dove esiste un limite di 50 km/h.

Mi auguro che il sindaco utilizzi i miei soldi per migliorare le strade di Salso, sui cui cartelli indicanti l’inizio del paese compare la scritta «Città della salute». Le assicuro che se qualcuno è così fortunato da godere di buona salute, percorrendo in bicicletta come il sottoscritto le strade di Salso, di salute alla fine gliene resta poca.

Due esempi: la strada che dal concessionario della Seat porta alla rotonda per il Poggio Diana e la strada che dal Porro porta al cimitero, definirle indecenti è ancora essere ottimisti.

Senza considerare che spremere soldi a chi si reca a Tabiano per le cure non giova sicuramente alla città termale.

Giovanni Furlotti

Noceto, 26 giugno