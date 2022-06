Barriere antirumore gravi ritardi

Egregio direttore,

ho letto l'articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta che riguarda le barriere antirumore in via Toscana a Parma. Sono rimasto senza parole!

Come è possibile che da quasi venti anni non siano state realizzate? Inoltre sono già quattro anni che Arpae ha certificato in modo ufficiale che i decibel emessi dai treni sono superiori a quelli consentiti dalla legge!

Credo che questa situazione richieda l'intervento di altri Enti pubblici che possano ridurre questa nuova attesa per le barriere antirumore.

Claudio Nironi

Monticelli Terme, 26 giugno