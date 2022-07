Non limitiamo il «Verdi»

Gentile direttore, in primo luogo da reggiano un apprezzamento per un quotidiano come la gazzetta di Parma, per me davvero eccellente. Ho saputo che il preventivato allungamento della pista del Verdi appare adesso in discussione dopo che alla presenza delle massime cariche regionali era stato annunciato un finanziamento di oltre 10 milioni di euro per tale finalità.

Mi sembra davvero incredibile che una città giustamente ambiziosa quale Parma, che primeggia meritatamente in svariate classifiche nazionali, che è sede di prestigiose istituzioni, e con il suo rilevante peso culturale ,possa rinunciare in questo modo allo sviluppo del suo aeroporto.

Infatti con tale scelta limitando tale sua risorsa comprime irrimediabilmente la sua competitività ed attrattività aeroportuale, in definitiva limita la importanza stessa di Parma come città. Il tutto grazie a discutibili motivazioni «ambientali». Vi ricordo amici parmensi la abolizione del Parma - Londra e del Parma - Trapani, che io ricordo come voli di successo.

Insomma cari «cugini» ditemi che ho letto male quanto sopra esposto, non posso davvero credere che un vero parmense possa accettare questa limitazione futura del ruolo del «Verdi», lo dico anche indirettamente per noi «reggiani» sicuramente fedeli ad uno scalo sempre più importante.

Dr.Ettore Montanari

Reggio Emilia, 27giugno