Lavori stradali: avvisi troppo tardi

Gentile direttore,

impossibile riuscire a regalarsi 4 giorni di vacanza in serenità dopo un periodo così stressante... A rovinare tutto, questa mattina, la polizia municipale di Parma, che mi chiama mentre sto ammirando il meraviglioso panorama di Venezia dall’alto di un palazzo, dicendomi che devono rimuovere la mia auto e quella di mia moglie per poter rifare le strisce blu.

Le suppliche per spiegare che ero in vacanza ed ero partito 72 ore prima e che quindi non avevo potuto leggere i cartelli di avviso esposti 48 ore prima dei lavori non sono servite a nulla.

A questo punto mi sento di dare un suggerimento alla nuova amministratore: non sarebbe utile emettere un’ordinanza, soprattutto in questo periodo di vacanza, in cui si stabilisce che è necessario avvisare di lavori stradali almeno una settimana prima del loro inizio?

Intanto grazie per questo regalo al mio rientro di stasera che mi costerà forse più di questa vacanza...

Parma, 30 giugno