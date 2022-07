La Gazzetta in Trentino

Egregio Direttore,

ma quanto è bello poter leggere l'edizione cartacea della Gazzetta di Parma anche in Trentino.

Io ho sempre considerato il Vostro quotidiano, il migliore che ci sia in circolazione e confermo l'idea.

Amo le pagine sportive del vostro quotidiano, specialmente quelle che parlano del vostro calcio regionale. Le considero scritte talmente bene, che leggendole, mi pare ancora di sentire l'odore dell'erba appena tagliata di un campo di calcio, e a me che ho fatto per quasi un trentennio il dirigente calcistico (sempre nel dilettantismo) mi fanno ancora più piacere.

Mi spiace questo sì, che sia solo per il periodo di luglio-agosto, sarei molto più contento che fosse spedita in Trentino per tutto l'anno.

Vi ringrazio ancora per avere spedito anche quest'estate il giornale in Trentino, spero ancora che pensiate di mandarlo anche per il resto dell'anno.

Cordiali saluti.