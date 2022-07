Telemedicina e anziani

Egregio direttore,

nei giorni scorsi è stato presentato il Progetto Telemedicina in Asp del Distretto di Parma con la collaborazione del Rotary Club Parma e Takeda Italia. Avendo frequentato per molti anni Villa Parma, come famigliare, trovo questo progetto molto valido perché permette di monitorare a distanza i pazienti che hanno problematiche sanitarie, senza dover ricorrere al Pronto soccorso o al ricovero in Ospedale. Sappiamo cosa significa per questi anziani lo spostamento, specialmente notturno, perché proprio di notte queste Cra-Rsa non hanno in presenza un infermiere e tantomeno un medico. Ecco che allora mi chiedo: questa carenza cronica di personale, giornaliera e notturna (anche di Oss) permetterà di giovare al meglio di queste apparecchiature? Chiedo scusa per il mio pessimismo, purtroppo nel tempo ho visto tanti bei progetti partire, ma poi bloccarsi per mancanza di fondi e di operatori.

Mi auguro che la nuova Giunta comunale (con l'aiuto della Regione) non si dimentichi dei nostri «vecchi» che meritano tutto nostro rispetto.