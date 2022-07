Gli spettacoli al Parco Ducale

Egregio direttore ,

desidero fare i complimenti agli ideatori e organizzatori dei concerti in Giardino Pubblico che hanno ottenuto 3 risultati con un solo progetto:

1) costruire un ecomostro in un luogo storico-artistico, deturpando un nostro patrimonio che dovrebbe essere preservato per motivi turistici e storici e creando le premesse per un inquinamento ambientale ed acustico senza precedenti (salvo il festival dello treet food);

2) favorire, grazie all'assembramento che ci sarà, una diffusione del covid in un periodo di risveglio della epidemia;

3) chiudere alla fruizione della popolazione il Parco nei giorni dei concerti realizzando un uso privato di un luogo pubblico.

Davvero complimenti. Se fosse ancora vivo Alessandro Farnese , di cui è stata aperta la tomba recentemente, li farebbe giustiziare nel suo Giardino al posto del palco.



Parma, 8 luglio