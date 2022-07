Berceto, piscina troppo spesso chiusa

Gentile direttore,

sono venuta da La Spezia in vacanza a Berceto un paio di settimane. Vorrei segnalare un fatto increscioso. Ho provato più volte ad entrare nella piscina di Villa Berceto, quella in paese, inaugurata l'anno scorso, senza riuscirci. L'ho trovata varie volte chiusa e i gestori forniscono le giustificazioni più svariate. Quella che mi ha più colpito riguarda le mattonelle da sistemare.

Mi chiedo, dal momento che la stagione per il suo utilizzo è praticamente della durata di due mesi, almeno le manutenzioni non si potevano fare a maggio o giugno? Inoltre, visto che l'opera è stata realizzata con soldi pubblici, non sarebbe giusto che fosse al servizio dei villeggianti nei mesi di villeggiatura?

Carla Rolli

Berceto, 11 luglio