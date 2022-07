La Giunta si occupi di piazzale Bertozzi

Signor direttore,

la nuova Giunta è stata formata. Ne sono lieto e le auguro buon lavoro. Con un invito: a non chiudersi nelle stanze del potere, a vivere nella città per constatarne dal vivo i tanti problemi e le evidenti situazioni di degrado. E qui riprendo una segnalazione oggetto di tante lettere al giornale, rimaste scrupolosamente prive di risposta da parte della passata amministrazione. Basta andare un poco oltre il Ponte di Mezzo per trovarsi nel cuore dell’Oltretorrente, con i suoi piazzali, una volta tranquilli luoghi di incontro (furono chiamati i piazzali parigini). Uno di essi, piazzale Bertozzi, non esiste più, è stato divorato e sottratto alla città da una mostruosa costruzione, già Caffè letterario, già Snodo della creatività, già Hub culturale e quant’altro, oggi in stato di abbandono e che ha prodotto solo disagi di ogni tipo agli abitanti. Caso tipico di una megalomania priva di contenuto ed avulsa dal contesto cittadino. La richiesta alla nuova Giunta è semplicemente quella di rimuovere quel mostro e di ridare il piazzale, con la sua storia ed il suo fascino, alla città. Qualcuno può dare una risposta?



Parma, 12 luglio