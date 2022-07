Signor direttore,

Monte delle Vigne, 40 ettari di vigne confinanti con tre parchi naturali: il Parco Fluviale del Taro, il Parco Naturale dei Boschi di Carrega e, poco più distante, la riserva naturale del Monte Prinzera.

Dal 1963 le nostre politiche aziendali sono volte alla tutela del territorio che ci ospita.

Per noi la sostenibilità si declina nella conduzione biologica dei vigneti, nell’utilizzo di risorse energetiche pulite e rinnovabili come il fotovoltaico e il geotermico, nel recupero delle acque piovane, nonché nell’utilizzo di tecniche di concimazione naturali come il sovescio.

Abbiamo messo a punto procedure per la raccolta differenziata, seguendo scrupolosamente le direttive comunitarie e locali in materia di smaltimento rifiuti.

Con estremo rammarico, dobbiamo però lamentare la totale mancanza di collaborazione da parte dell’azienda che presiede e che dovrebbe garantire l’intero processo di smaltimento rifiuti e la tutela del nostro patrimonio ambientale.

Incuria, trascuratezza e disattenzione per l’ambiente sono le prime tre parole che ci vengono in mente in relazione al servizio erogato oggi da Iren Ambiente.

Nonostante i nostri continui reclami per avere un servizio puntuale di raccolta rifiuti, nonostante i solleciti per poter avere dei contenitori di raccolta adeguati ai nostri fabbisogni e dando piena disponibilità ad aumentare - di conseguenza - la tassa rifiuti, la risposta negli ultimi due anni è sempre stata negativa.

Sembrerebbe impossibile fare alcunché per migliorare il servizio di raccolta, con inevitabili conseguenze anche sul nostro lavoro quotidiano, già particolarmente sovraccaricato negli ultimi due anni dalle difficoltà causate dalla pandemia.

Un servizio, anzi un disservizio, che ci accomuna a tutti gli abitanti di Via Monticello, Ozzano Taro, Collecchio.

Come Davide contro Golia, continueremo a perseguire i nostri obiettivi in materia di sostenibilità, con la speranza che gli enti territoriali, ed in particolare Iren Ambiente, riescano a superare i disservizi attuali, soprattutto nei confronti delle realtà che si adoperano per preservare l’ambiente per noi, per i nostri figli e per le future generazioni.





Lorenzo Numanti

Amministratore delegato

di Monte delle Vigne

Ozzano Taro, 20 luglio