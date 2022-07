Il senso di marcia in via Emilia Est

Gentile direttore,

ringraziandola per l’articolo pubblicato sulla Gazzetta di Parma in data 21 luglio, desidero manifestare alcune considerazioni in merito alla prosecuzione dei lavori su via Emilio Lepido/via Emilia Est avendo, avuto notizia che il senso di marcia (direzione Reggio Emilia – Parma) rimarrà invariato fino al completamento dei lavori stessi previsto in data 13 agosto.

Credo che sarebbe opportuno e ragionevole, per soddisfare le richieste sia degli abitanti del quartiere Lubiana-San Lazzaro sia gli esercenti, che lo stesso venga invertito una volta completata la pavimentazione di una corsia.

Pietro Lusuardi Senatore

Parma, 21 luglio