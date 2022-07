Gentile direttore,

chiedo cortesemente spazio per rispondere al signor Bruno Zanichelli, firmatario della lettera «I tempi di attesa per il certificato». L’attesa di circa un mese per la visita medico-legale, percepita come eccessiva dal signor Zanichelli, risulta in realtà non elevata per una prestazione che non rientra tra quelle comprese nei livelli essenziali di assistenza (l’insieme di prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad erogare rispettando precise tempistiche).

Inoltre ricordo che la certificazione a fini medico-legali richiede un esame dettagliato della documentazione sanitaria, una visita del richiedente e l'eventuale redazione della certificazione, se in possesso dei requisiti di legge: pertanto non si può ridurre ad un atto amministrativo di immediata esecuzione su richiesta del cittadino.

Comunque auspico che in futuro le visite medico-legali vengano effettuate in tempi più rapidi, grazie anche al previsto incremento di dirigenti medici destinati al Servizio di medicina legale, per il quale è stato recentemente bandito un concorso dedicato.