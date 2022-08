Pulire i fondali dei corsi d’acqua

Egregio direttore,

in questo periodo di grave siccità, con i torrenti e fiumi quasi senza acqua, si capisce molto bene che i corsi d’acqua hanno bisogno di una urgente manutenzione e pulizia dei fondali pieni di residuo di legname e altro. Sono certo che le autorità competenti stiano provvedendo con urgenza alla manutenzione, senza aspettare un inverno che potrebbe essere piovoso e portare danni per eventuali straripamenti.

Purtroppo nella nostra amata Italia capita spesso che le autorità competenti dicano " se avessimo fatto--dovevamo fare": sappiamo bene che è meglio prevenire anche se questo porta subito un costo, ma alla fine si trasforma in risparmio.



Sorbolo Mezzani, 23 luglio