Gas, l'aumento dei costi

Signor direttore,

ci sono anche io fra i tanti che hanno ricevuto da Iren la lettera di modifica contratto gas. La tariffa al mc passa da 0,569 euro/mc a 1,468 euro/mc con un rincaro di quasi il 2,60. Il mio vecchio contratto sarebbe dovuto scadere in data 01/02/2023, ma il nuovo decorre dal 01/11/2022 (e per ben per 12 mesi!), quindi perdo tre mesi della vecchia tariffa. Con buona pace del rispetto dei contratti. Sono perfettamente al corrente dei rincari dei costi energetici e posso capire un aumento, questo mi sembra un pò esagerato, specialmente per la sua durata. Se, come promesso a livello europeo, i costi energetici verranno calmierati, io e molti altri continueremo a pagare tariffe così care? Oppure Iren rivedrà i contratti? So che non avrò nessuna risposta.

Anche per l'energia elettrica mi è arrivata qualche mese fa una lettera da Iren che annunciava rincari ma anche «...ad una gestione del prezzo indicizzato che varierà a seconda delle oscillazioni del prezzo di mercato in rialzo o in ribasso....».

Non si poteva fare lo stesso con il gas? Tutti avremmo compreso e ci saremmo rassegnati!

Parma, 1 agosto