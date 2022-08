Altro dissuasore in via Jenner

Signor direttore,

scrivo con moderata soddisfazione in seguito alla posa in via Jenner di tre dissuasori di velocità, in quanto alla fine della via, in prossimità di piazzale Caduti del lavoro, tale dosso non è stato inserito. Considerando che vi sono diverse attività commerciali e che nelle ore serali molti automobilisti non rispettano il senso unico, penso che un altro dissuasore sia necessario.



Parma, 3 agosto