San Leonardo merita di più

Caro direttore,

nella veste di ex presidente del Comitato San Leonardo, manifesto soddisfazione per lo spazio della prima e sesta pagina della Gazzetta di oggi, relative ai problemi che attanagliano il quartiere sopra menzionato. Sono certo che l’amministrazione comunale vorrà intervenire per ovviare a quanto lamentato dai residenti ricordando uno storico quartiere dove trovarono spazio importanti aziende, che consentirono il miglioramento economico della zona. San Leonardo merita e merita di più.



Parma, 4 agosto