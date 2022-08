Il pappagallo smarrito

Egregio direttore,

sono la proprietaria di Pikachu... un bellissimo calopsite grigio bianco con testina e cresta gialla.... dal 6 luglio è scappato dalla finestra per un colpo di vento che ha spalancato le ante zona Parma centro.... via Adorni via XXII luglio.... da quel giorno non so più nulla... nessuno mi ha contattata nonostante abbia messo subito volantini.... e mandato avvisi sui vari gruppi di smarrimento pappagalli e paesi intorno a parma.

Sono disperata... perché non era il classico volatile.... lui è stato allevato a mano con la siringa... amava giocare e fare dispetti come un gattino... mi stava sempre addosso.. era un coccolone amava i grattini sulla testina.... ora mi sento persa senza di lui.... e penso anche che se fosse ancora vivo starebbe male... perché questi piccoletti... si affezionano a chi li cresce... per favore chiunque sappia qualcosa o di un vicino o parente che ha trovato un pappagallino.. faccia sapere.... offro ricompensa o un altro piccolo in cambio...

Sto soffrendo troppo.... ve lo chiedo con il cuore... fatelo per amore....



Parma, 8 agosto