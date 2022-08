La multa che fa discutere

Signor direttore,

nella «Parola ai lettori» del 5 agosto il signor Graziano Ampollini fa presente che la polizia municipale ha sanzionato l'auto dei genitori perché aveva superato i limiti orari della sosta, anche se provvista dell'apposito disco che segnalava la presenza di una persona invalida.

I commenti mi sembrano inutili, ma me ne sento di farne uno che vorrei fare alla nuova amministrazione. La prima cosa sarebbe quella di porgere le scuse alla famiglia da parte del comandante della polizia municipale e la seconda si dovrebbe fare pagare la multa a chi ha emesso quel verbale perché, penso, chi svolge tale importante mansione è in grado di conoscere la segnaletica riguardante la presenza dell'invalido e non è ammissibile che sia «disattento» quando svolge funzioni di pubblico servizio.



Parma, 5 agosto