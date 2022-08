Le mode bizzarre della nostra città

Gentile direttore,

da un po' di tempo ormai noto che nella nostra città imperano mode assai bizzarre. Percorrendola in lungo e in largo in bicicletta (giusto per essere rispettosa verso l'ambiente) vuoi per diletto che per effettuare commissioni, noto che le piste ciclabili e non, sono costellate da luccichii multicolori e di varie dimensioni che non sono altro che vetri rotti (con gran gioia dei biciclettai...) costringendomi a zigzagare funambolicamente. Proseguendo, ogni tanto si nota qualche carrello da supermercato abbandonato qua e là e ben lontano dalla sede naturale. E che dire poi dell'ultimissima moda di esporre vecchi divani ed esausti materassi sui marciapiedi (basterebbe una telefonata alla Iren per il ritiro) con tanto di ospite comodamente adagiato e dormiente?

Dimenticavo, le mascherine... a parte l'abbandono per strada (come se fossero intarsi di «patchwork» per via dei vari colori) ma addirittura appese ai rami degli alberi o dei cespugli come se fossero addobbi pre-natalizi!

Concludo soffermandomi su una abitudine adottata e sempre più dilagante e cioè lo sputare per terra o soffiarsi il naso ovviamente risparmiando i Kleenex, costringendoci a star bene attenti a non farsi investire da tali profluvi.

Rido per non piangere...

Lucia Calò

Parma, 12 agosto