L’ultima lezione di Piero Angela

Gentile direttore,

da pochi giorni ci ha lasciato il grande giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela e tutta l'Italia è rattristata perché per anni ha seguito con interesse, curiosità e piacere tutti i suoi programmi e i suoi insegnamenti.

Nelle ultime parole, Angela ci ha invitato a «riempire la vita» così come ha fatto lui fino al giorno prima di morire, pertanto, la sua è stata una lezione di vita «vera e testimoniata» durante la quale è sempre stato coerente e non ha mai tradito il suo pubblico, ma ancor di più è stato fedele a se stesso e alla propria indole.

Ha chiesto ad ognuno di noi a «fare la propria parte» e tale monito non può essere da noi ignorato e ci sprona ad un impegno civile in tutti i campi in cui la nostra vita è coinvolta.

Angela non era solo un abile comunicatore ma era prima di tutto un profondo conoscitore, e ciò che riferiva a noi era solo la punta dell'iceberg del suo immenso sapere.

Quindi, destiamoci dai nostri torpori, solleviamoci dai nostri comodi divani e continuiamo o cominciamo a fare la nostra parte con impegno, onestà e rettitudine.

Ognuno di noi può dare di più in famiglia, nel lavoro e nella società e in qualsiasi contesto che sia quello amicale, associazionistico e perfino condominiale, perché quando c'è la volontà anche uno scoglio incontrato lungo il percorso si sgretola e diventa strada.

Raffaele Crispo

Elvis Ronzoni

Parma, 17 agosto