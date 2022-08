La rissa in via Verdi

Gentile direttore,

«Oh la la!» avranno esclamato i due turisti francesi che domenica scorsa, arrivati nella ridente città di Parma, in via Verdi si sono trovati nel mezzo di una rissa con persone che si inseguivano per prendersi a bottigliate gridando «Ti ammazzo».

Un ottimo biglietto da visita per la città Ducale. Un problema, quello del disagio sociale, certo legato al turismo ma primariamente di ordine pubblico e benessere sociale. Dove, principalmente, la sicurezza di tutti può essere a repentaglio.

Considerando anche che via Verdi è a pochi passi da piazza Garibaldi. Qualcuno parla di «mancanza di volontà» da parte delle Istituzioni. Ma il problema può essere anche un organico non sufficiente delle forze dell’ordine. Comunque sia il problema va risolto perché sentire visitatori esclamare «A Parma c’è da aver paura» non è molto edificante.

Tempo fa feci una proposta all’attuale sindaco di Parma, che ribadisco. Ossia appoggiarsi ad un’agenzia di sicurezza privata che controlli i centri nevralgici. Che certo non ha requisiti d’intervento ma può fungere da deterrente ed avvisare polizia o carabinieri a tempo debito. Comunque sia il problema va risolto. Parma deve risorgere e la sua bellezza non può essere offuscata da episodi di questo tipo.



S. Ilario d'Enza, 22/8