L’aumento del debito

Egregio direttore,

mi creda, non voglio assolutamente impostare questa mia come una inconcludente controreplica a quanto apparso oggi sulla gazzetta nella lettera a frima Daniele Ghirarduzzi dal titolo «Debito pubblico -Come stanno le cose». Voglio anch'io partecipare alla ricerca di come stiano le cose nel mondo. Partirei da quanto apparso in prima pagina sul Sole 24 Ore del 7 agosto. Titolo: «Oltre 20 Paesi verso il crack- Nel mondo debiti per 305 mila miliardi- Rischio default dall'Egitto al Myannmar». Ma passiamo a pag.3 di quel giornale e troviamo un bel quadretto assai interessante, da cui si rileva che quanto al maggior rapporto debito/Pil (dati in %) nel mondo l'Italia si trova al terzo posto con un 151, dopo il Giappone (in testa col 263) e la Grecia (col 185).

Ma allora si potrebbe giungere alla convinzione che, siccome in Giappone l'economia funziona ancora discretamente, quel rapporto debito/Pil conti ben poco. Purtrppo non è così; perchè il Giappone ha quasi sempre fatto bene i conti in casa propria, arrivando ad assicurare di poter arrivare a pagare i debiti contratti per esempio decidendo di abbassare tutti gli emolumenti corrisposti ai dirigenti o comunque a chi occupa posti di rilievo. Non è cosa di poco conto dimostrare al mondo che si vuole serietà. Leggiamo cosa abbia scritto Vito Lops in quella pagina: «La fine dell'era dei tassi bassi sta cambiando anche le regole del gioco per molte imprese.

Una delle più grandi critiche che si potevano esprimere nei confronti del precedente ciclo espansivo è di aver reso meno efficiente il sistema produttivo perché ha mantenuto in vita molti debitori fragili i quali, non avendo di che preoccuparsi per il rimborso dei loro debiti, potevano permettersi la loro struttura inefficiente. Adesso invece la partita si fa più complessa (...)circa un terzo delle imprese di piccole dimensioni nei mercati maturi si trova ora ad affrontare difficoltà a coprire le spese per interessi, il che rende particolarmente difficile per le banche centrali progettare un atterraggio morbido».

In sostanza, anche quei debiti pubblici che si potevano far rientrare nei «debiti buoni» - perchè finalizzati per fare nuovi investimenti - per il futuro, si profila la possibiltà concreta di un avvitamento: diminuzione delle garanzie per la restituzione del debito, equivale a far precipitare la richiesta di sottoscrizione di nuove emissioni; oppure chi accettasse di accollarsi quel rischio pretenderà tassi elevati. E' il gatto che si morde la coda. Ricordiamoci come è finita la Grecia. Sì, è anche vero che poi in Europa abbiano dichiarato che per la Grecia «sono stati troppo severi»; ma allora come si fa a potersi garantire che non capiti un brutto giorno dove anche l'Italia venga ritenuta poco affidabile?

Non conterà proprio nulla che Draghi in Italia si sia dovuto dimettere? Credo fermamente che, in ogni caso, il debito pubblico per noi debba essere continuamente tenuto sotto controllo. Non possiamo guardare a quello che ha fatto o fa il Giappone, dobbiamo leggere quello che prevede il FMI: una possibile «crisi nella crisi» perchè non si può fermare, la crisi, sugli «emergenti». Daniele Ghirarduzzi si domanda: dato che negli ultimi 5 anni gli Usa hanno aumentato il proprio debito pubblico di circa il 60% , più del 10% all'anno, sono forse impazziti? Rispondo: impazziti no, ma magari fra una ventina o trentina d'anni le nuove leve americane -ma non solo - avranno parecchio da ridire per quelle decisioni. Chiudo, modestamente affemando, che sia molto meglio non correre quel gravissimo rischio.

Giuseppe Pigozzi