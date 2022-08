Parcheggi abusivi a Moletolo

Egregio direttore,

sono una ragazza con disabilità, assidua frequentatrice (dal 2016 a oggi, per due volte a settimana) dell’impianto natatorio G. Onesti di Moletolo gestito dalla Coopernuoto.

La struttura è collocata all’intero di un centro sportivo che nel tempo ha visto una notevole espansione, lo stesso non si può dire dei parcheggi, rimasti numericamente gli stessi da quando quest’area presentava soltanto la piscina, di conseguenza anche i posti riservati alle persone con disabilità non sono molti, per l’esattezza sono presenti 4 stalli davanti alla piscina e gli altri davanti al circolo Inzani.

Venendo proprio alla situazione stalli riservati alle persone con disabilità, nell’area antistante l’impianto sussiste un grosso problema di occupazione indebita e sistematica di questi nelle ore di maggiore affluenza dell’impianto. Dal giorno zero posso dire di aver avuto costantemente problemi.

Quasi sempre questi parcheggi sono occupati da cittadini senza contrassegno o peggio lo utilizzano proprio per parcheggiare e accompagnare il figlioletto al corso di nuoto o agli allenamenti della squadra della struttura.

Posso dire che a nulla sono valsi i miei tentativi di far valere il mio diritto di parcheggiare in questi posti, sia con i vigili urbani che ogni privato cittadino che vi parcheggia.

Nel primo caso mi sono sentita rispondere o che erano troppo lontani per arrivare o sarebbero arrivati a minuti ma poi mai visti.

Nel secondo caso ogni volta che faccio notare che in quei posti non si dovrebbe parcheggiare se non per reali motivi mi viene risposto nel modo più variopinto e irrispettoso che esiste, del tipo: «signora solo due minuti», «se arriva qualcuno vado via», «signora avete 4 posti se anche ne occupiamo uno cosa succede?» fino al culmine del peggio «signora lei ha trovato posto non rompa i… alle 8 di mattina».

L’occupazione dei posti per disabili è sicuramente un problema che sussiste dalla notte dei tempi, e per chi non lo sa è l’esempio di più facile comprensione del concetto di ABILISMO, ovvero la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, ed è proprio cosi siamo di fronte ad una discriminazione una lesione di un diritto, nel caso specifico di un pianto sportivo sicuramente una persona con disabilità non ci si reca solo per svago ma più spesso per necessità non ho di certo la pretesa che basti una lettera al giornale per risolvere questo problema ma è giusto porre l’attenzione più possibile su queste tematiche, non può un singolo cittadino risolvere il problema e tanto meno è giusto continuare a subire tutto questo senza alcun aiuto.

Laura Boscaini

Parma, 26 agosto