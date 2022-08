Visita dermatologica: sfida impossibile

Egregio direttore, faccio presente tutto il mio sdegno per non poter usufruire del Servizio Sanitario per una visita dermatologica, alla mia telefonata di ieri mi è stato risposto che non ci sono disponibilità, zero.

Da ciò deduco che la tanto sbandierata prevenzione è affare di chi può permettersi una visita a pagamento...

Fornovo Taro, 27 agosto