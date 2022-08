Incivismo imperante

Gentile direttore,

i fenomeni di violenza e di deturpazione degli spazi pubblici fanno ormai parte della nostra quotidianità e peggiorano la qualità della vita di ognuno, diffondendo un pericoloso senso di desolazione e decadenza sociale.

È estremamente difficile tentare di arginare questa deriva, sia da parte dei singoli che delle istituzioni. È necessario pertanto interrogarsi sulle motivazioni di un fenomeno tanto distruttivo per le persone e l'ambiente. Le consuetudini di trascuratezza per i beni comuni sono purtroppo transgenerazionali e rispecchiano una mentalità diffusa che tende a mettere al centro il singolo e i suoi interessi particolari. Le pur necessarie misure repressive non sono sufficienti a risolvere un fenomeno che vede spesso protagonisti i giovani, adolescenti e anche preadolescenti. Sottolineare la necessità di una educazione al civismo si traduce il più delle volte in un vuoto rituale privo di ricadute. Mi rivolgo anche alla neo assessora Beatrice Aimi, che si è assunta l'arduo compito di affrontare il disagio giovanile. Sono convinta che tale disagio sia la cartina di tornasole di una mancanza di certezze rintracciabile in varie fasce di età, coinvolgendo le famiglie e vari ambiti sociali. Per tentare di individuare la causa di atteggiamenti incivili e la tendenza a distruggere, sfasciare e commettere violenze faccio riferimento al diffuso senso di precarietà e alla scarsa fiducia in un futuro degno di essere vissuto. Il male di vivere non è certo una novità, ma in determinati momenti storici si accentua. Il nostro periodo è segnato da pandemie, guerra, siccità, inflazione, lievitazione dei costi, ecc. Occorrono vari strumenti per fronteggiare una così pesante contingenza e le varie istituzioni debbono coordinarsi per farsene carico.

Ringraziando per l'attenzione, concludo con un immagine emblematica della decadenza: al Parco Egaddi lo scivolo è stato utilizzato - questa notte - come luogo di deiezione umana.

Colgo l'occasione per fare un appello: i parchi devono essere recintati per impedire che durante la notte diventino luoghi da deturpare in piena libertà.



Parma, 27 agosto