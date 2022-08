L'importanza dello sport

Gentile direttore

la città di Parma ha scalato qualche posizione ma ancora non è tra le città italiane che incentivano maggiormente lo sport. Tra i tanti indicatori però è tra le prime nella sezione «Sport e Bambini». E credo che questo sia un’ottima base di partenza. Si parla molto, ultimamente, di disagio giovanile e baby-gang. La violenza, purtroppo, permea la nostra società in un modo ancora troppo incisivo. Lo sport è una delle cure migliori. Perché insegna la sana competizione, quella senza sotterfugi ma ad armi pari. Perché significa disciplina ed impegno. Ma soprattutto perché abitua a muoversi con dedizione all’interno di precise regole. Da sportivo ed ex agonista di sport da ring posso dire che lo sport mi ha insegnato un concetto prezioso, ossia che vince chi resiste di più. Perché la vera forza insita in una persona è quella di riuscire a non mollare mai anche quando tutti si arrendono. Certo ci vuole molta forza ma proprio anche grazie allo sport quella resistenza puoi allenarla ogni istante, anche solo focalizzando mentalmente il tuo obiettivo. Incentivate i vostri figli a fare sport, a gareggiare, a resistere, perché sarà un modo per farli crescere forti e tenerli lontano da brutte abitudini: Lo Sport è un Maestro di vita, perché insegna che vincere è primariamente un atteggiamento mentale.

Sant'Ilario d’Enza, 30-8