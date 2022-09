Passaporto? Aspetta e spera

Gentile direttore,

da giugno provo a monitorare giornalmente la disponibilità per il rilascio del passaporto della nostra Questura di Parma. Le sembra possibile che dopo più di due anni di Covid e di consequenti restrizioni non ci debba essere la possibilità di andare all'estero per Natale perché non riesco ad ottenere il rilascio del passaporto dei miei figli minori in tempo? Chi mi dice che potrò partire a Pasqua?

Ad oggi non ci sono date disponibili sino a fine gennaio e per il periodo oltre pare non prendano appuntamenti. Ho provato a contattare l'ufficio preposto il quale mi ha fornito prontamente tutti i dettagli del caso, eleggendo a principale causa di tale disservizio proprio il Covid.

Sembra infatti che adesso l'ufficio abbia ricevuto una quantità di richieste superiore alla media degli anni precovid e che non abbia la capacità di soddisfarle in tempi adeguati alle esigenze del cittadino. Io lavoro per un'azienda multinazionale (privata) che come tante se non tutte è spiccatamente customer oriented; è possibile che nel mio lavoro abbiamo come obiettivo di soddisfare il nostro cliente in Otif (on time and in full) al 99% dei casi e che io in quanto cittadina mi sia sentita rispondere dalla Questura «attendere prego»? Mi scusi ma questa domanda mi sta tenendo sveglia da troppe notti al punto da spingermi a scrivere la presente email. Sarò forse troppo interessata a migliorare le cose e ad affaticarmi perché possa riuscire nel mio intento.