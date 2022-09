Elezioni: e le idee dove sono?

Signor direttore,

una decina di anni fa fui invitato alla riunione del Pd per decidere sulle candidature comunali del mio paese. Premetto che non ho tessere di nessun partito, ero invitato per amicizia. Alla riunione non c'erano candidati e neppure idee, quindi la discussione andò verso la domanda «cosa fa l’avversario?». Risultato: un disastro per il paese, pochi voti; oggi è la stessa fotocopia. Quando ci fu il governo Berlusconi gli ordini di partito furono quelli di delegittimare tutti i giorni l’operato del governo, chi non si ricorda l’onorevole Finocchiaro tutte le sere a screditare il governo nelle varie interviste? Ma è così difficile trovare qualche idea? Va tutto bene? Vorrei che ci fosse una vera competizione fatta di idee vere, solo così si alzerebbe il livello del risultato finale.

Transizione ecologica inesistente, con le energie rinnovabili cosa facciamo? Pensiamo di continuare così con quattro pale eoliche messe in mare a risolvere i problemi? Riforma del lavoro, i contratti di apprendistato che sono una vergogna, uno sperpero di soldi. Problema migranti, una soluzione la proviamo a dare? Non parliamo di aiuto alle imprese (in 25 anni di attività mai visto nulla), almeno togliamo la burocrazia e riduciamo le tasse, non buttiamo montagne di soldi come è successo con il covid, con le varie casse integrazioni elargite anche a chi poteva farne a meno, tutte le una tantum date senza senso. Sul turismo non facciamo nulla? Facciamo pagare la tassa di soggiorno poi sul tema delle infrastrutture cosa si fa? Solo ostruzionismo? Le opere di sistemazione idrogeologica che li deve fare? Cosa si fa per l’emergenza siccità e fra qualche mese per l’emergenza alluvioni? Sulla sanità non ne parliamo? Il sottoscritto pochi giorni fa ha cercato di prenotare un esame, risultato non si sa quando ci sarà la disponibilità mi sono sentito dire, ecc.ecc. Siamo sempre alle solite: niente idee, solo criticare quello che prospettano gli altri, e si vogliono chiamare «riformisti».

Mauro Massari

Fornovo, 2 settembre