Se la multa suona come un’ingiustizia

Gentile direttore,

desidero indirizzare pubblicamente questa mia al comandante della Polizia locale Unione Bassa Est (Colorno-Sorbolo Mezzani-Torrile) e per conoscenza al sindaco di Colorno.

Giovedì 25 agosto, in mattinata, insieme a mio marito, ho accompagnato mia madre, di anni 89, presso la propria abitazione in via Matteotti a Colorno, dopo che aveva effettuato un periodo di convalescenza a casa mia in seguito ad una brutta caduta.

Visto che non c’erano stalli disponibili nelle vicinanze, abbiamo parcheggiato l’auto, il tempo necessario per scaricare mia mamma e le valigie e per accompagnarla lungo le scale, in luogo vietato, ma avendo cura di lasciare spazio sufficiente sia al passaggio sul marciapiede che sulla strada, con le frecce accese.

Salita in casa, appoggiate le valigie e aperte le finestre (tre minuti al massimo), ho visto due solerti e tempestivi agenti della Polizia municipale (che ho scoperto in seguito essere del presidio di Sorbolo) che avevano fermato la loro auto in mezzo alla strada, bloccando il traffico, come nei migliori film di azione, per infliggere la contravvenzione.

Dal balcone ho spiegato le motivazioni del parcheggio temporaneo e mi è stato risposto con molta freddezza che «stavano già scrivendo». A mio marito, che nel frattempo era già sceso per spostare l’auto, e che stava esponendo medesime motivazioni, è stato risposto con maggiore freddezza che l’auto (la nostra!) era di intralcio.

Io ho pagato la multa, perché ero indubbiamente in sosta vietata, ma mi piacerebbe sapere se i due solerti pubblici ufficiali sono davvero sicuri di aver agito nell’interesse della comunità!

Aggiungo inoltre che una multa di 87 euro (60 entro i cinque giorni) per una infrazione commessa non per fare shopping ma per aiutare un familiare in difficoltà, beh, vi assicuro che suona come un’ingiustizia insopportabile. E, ancor più, è insopportabile la freddezza scostante con cui sono state accolte le mie motivazioni.

È questa la vicinanza delle istituzioni nei confronti dei cittadini di cui dovrebbero essere al servizio?



Tizzano, 28 agosto