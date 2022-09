Ci sono ancora le baby gang?

Gentile direttore,

da qualche mese il fenomeno delle baby gang sembra essere quasi risolto, da alcune settimane si sente parlare meno del bullismo tra i giovani anche nella nostra città; sembra che le forze dell'ordine siamo riuscite ad arginare l'escalation di violenza che le bande di ragazzini esercitano nei confronti dei loro coetanei e anche delle persone adulte. Quando eravamo giovani noi... tali cose avvenivano solo nelle periferie delle grandi città dove c'era un minor controllo sociale e dove le famiglie vivevano tanti problemi e disagi. Ora le baby gang ci sono anche a Parma, nei «salotti» del nostro centro storico da piazza Duomo a piazza Ghiaia, da piazza Garibaldi all'affollatissimo piazzale della Pace. Oltre al bullismo ci sono tanti episodi di vandalismo, furti e qualche caso di stupro di gruppo che vedono protagonisti non solo gli adolescenti ma talvolta anche dei ragazzini quasi bambini. Siamo sempre contrari ad ogni forma di violenza ma di certo ciò che ci spaventa di più è la gratuità e l'immotivazione di tali atti che sicuramente non trovano giustificazione alcuna. Si dà la colpa ai problemi che attraversano molte famiglie, al desiderio di emulare cattivi esempi e alla necessità di scaricare le energie (negative) che si accumulano nei giovanissimi. Non sempre è così perché alcuni di questi ragazzi provengono anche da famiglie appartenenti ad un ceto medio-alto, ed allora bisognerebbe «lavorare» sul senso di noia, sulle frustrazioni di cui soffrono queste gang e sui rancori etnici e religiosi che andrebbero risolti e giammai alimentati, come spesso succede da parte degli adulti e da alcune forze politiche.

Elvis Ronzoni

Raffaele Crispo

Parma, 9 settembre