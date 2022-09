Visite non prenotabili

enotabili

Egregio direttore,

dopo che un vostro lettore i giorni scorsi ha esposto il problema per quanto riguarda l'impossibilità di poter prenotare, con il servizio sanitario nazionale una visi-

ta specialistica dermatologica, improvvisamente tutto

si è risolto: ora dal medico dermatologo ci si può an-

dare, però se il professionista ti richiede l'asportazione radicale di una lesione cutanea ed esame istologico, allora tutto si blocca di nuovo.

A Parma non è possibile questo tipo di intervento per almeno un anno (questo è quanto mi è stato detto dall'ufficio prenotazioni AUSL).

Ma cosa è diventata la nostra sanità qui a Parma?

Dico così perché se mi rivolgo all'ospedale (per esempio) di Reggio Emilia lì c'è la possibilità di fare visite, esami, interventi, ecc.

Com'è possibile?

Oltre che a lei, signor direttore, mi rivolgo anche alla Direzione Sanitaria OORR di Parma affinché intervenga (per quanto possibile) e inoltre faccia sapere a noi pazienti (che ormai molto pazienti forse non siamo più) quali sono i motivi di questi gravi disguidi.