Il dramma del Talidomide

Gentile direttore, ringrazio la Gazzetta per gli articoli riguardanti il Talidomide, principio di farmaci che dovevano alleviare i fastidi della gravidanza tra gli anni Cinquanta e Sessanta e che invece hanno prodotto interruzioni di gravidanze desiderate, morti premature e menomazioni fisiche irreversibili gravi o gravissime.

Grazie ad un articolo di molti anni fa, conosco chi è riuscito ad avviare pratiche per aver riconosciuto un diritto che lo Stato italiano ha sempre ignorato negando l'evidenza. Ciò nonostante il percorso è stato lungo perché non basta la prova provata visiva e le cartelle cliniche fatte di consulti, interventi chirurgici possibilmente migliorativi ma non risolutivi, mostrati l'unica volta alla commissione presso l'ospedale militare di La Spezia. No, queste persone devono presentarsi almeno una seconda volta ed attendere ancora anni per vedersi riconosciuto un indennizzo e una pensione (almeno nel caso che conosco personalmente) tangibili ad occhio nudo...

E tutte le persone che, per un motivo o per l'altro (ad esempio l'alluvione che distrusse gran parte dell'archivio delle Piccole Figlie dove nacquero tanti parmigiani) non fossero riuscite a produrre la documentazione cartacea dopo cinquanta o sessanta anni dalla loro nascita ma ovviamente, ripeto, visibile ad occhio nudo?! Ma detto di chi porta i segni visibili degli effetti del Talidomide, vogliamo parlare dei loro genitori molti dei quali, probabilmente, non hanno nemmeno potuto assistere al possibile o certo epilogo e che hanno magari vissuto o vivono col rammarico di essere responsabili, quando responsabili non sono! Essi hanno sostenuto, all'epoca, ingenti spese per consulti medici a Parma o in giro per mezza Italia, non hanno mai avuto un qualsiasi contributo da parte dello Stato (oggi per molto, moltissimo meno, vengono indirizzati ad uno psicologo a sostegno dei loro figli) ma non bisogna dimenticare che hanno sofferto loro stessi vedendo gli effetti causati da medicinali che furono resi legittimi e approvati dal ministero preposto.

Non penso potrebbero chiedere la luna, ma il risarcimento dei tanti consulti o interventi chirurgici tralasciando il tempo sottratto al lavoro e i chilometri percorsi, questo sì. Per finire vorrei tanto sapere: le aziende responsabili dell'immissione sul mercato di talidomide sono state chiamate a rifondere?

Luciano Schianchi

Parma, 11 settembre