Il pic-nic? Un miraggio

Gentile direttore, le racconto la nostra domenica «fantozziana». Per oggi avevamo programmato una giornata sull'Appennino. Finalmente! Buone le previsioni meteo, allertati gli amici. Di buonora, abbiamo preparato il pranzo da portarci appresso disponendo i bagagli vari vicino al cancello: frigo, cestello con le bottiglie d'acqua, poltroncina pieghevole, messo il guinzaglio al cagnolino. Una gentilissima signorina, però, con dolce fermezza ci informa che l'auto non può percorrere i 15/20metri indispensabili per la strada maestra. Invita a telefonare ai vigili. Detto fatto, ma una cortese vigilessa ci informa che almeno per un'ora non avremmo potuto uscire di casa... fino al passaggio dell'ultimo podista. L'orario previsto dall'ordinanza... ore 14. Ringraziando il buon Dio di avere una buona adattabilità agli imprevisti, riporto tutto in cucina. Dopo una buona mezz'ora, sono le 12,15, mentre do la zuppa al cane, vedo due podiste che a passo di lumaca, chiacchierando amabilmente, forse si dirigono verso il traguardo. Mio marito aveva già dato precedentemente una buona mezz'ora del suo tempo per rientrare in auto.

I "signori Fantozzi" amano da sempre queste manifestazioni ma la mancanza di precise informazioni ai residenti interessati guasta tutto.

Paola Boldi

Parma, 11 settembre