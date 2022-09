Biciclette e strisce pedonali

Gentile direttore, sto leggendo l'articolo relativo alla tragica morte del pensionato travolto in via Traversetolo e, al di là della drammaticità del fatto, mi sorge spontanea una riflessione: si parla di test alcolometrico (giustissimo), di fatale distrazione, di possibile uso del telefonino, ma perché non ricordare che i ciclisti devono scendere dal mezzo per attraversare le strisce pedonali? Troppo spesso succede di vedere ciclisti lanciati in mezzo alla strada senza nemmeno voltarsi a guardare...

Cristina Arpiani

Parma, 13 settembre