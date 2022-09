La situazione del Teatro Regio

Gentile direttore,

sono da moltissimi anni un loggionista del Teatro Regio di Parma e sono orgoglioso del nostro teatro e del maestro Giuseppe Verdi. Vorrei fare una riflessione all’intervista rilasciata del Maestro Faggiani, direttore del coro del Teatro Regio di Parma, apparsa sul suo giornale l'11 settembre.. Mi riesce di difficile comprensione capire perché il maestro Faggiani non tuteli il coro che lui dirige ma difenda la sciagurata scelta del teatro, che fa inaugurare il proprio festival al teatro di Bologna con, ovviamente, un altro coro.



Il maestro Faggiani tenga presente che il teatro di Bologna non è certo conosciuto nel mondo per la sua verdianità a differenza di quello di Parma. Al maestro Faggiani vorrei ricordare le parole dell’opera Don Pasquale «non sta bene, non conviene! […] Ma lo schiaffo qui restò!» cioè, in altri termini, a furia di ignorare, tacere ed acconsentire ogni scelta della direzione, per il quieto vivere, non contestando mai ci si trova con questi risultati «teatro cittadino di fatto occupato da un altro teatro con tutte le maestranze artistiche» e, quindi, si viene «presi a sberle» come Don Pasquale.

Il loggione negli ultimi anni è stato, a mio avviso, fin troppo clemente con cast e regie molto discutibili ma non può certo restar in silenzio e ligio al galateo davanti alla messa in cantina delle maestranze del Teatro Regio, con qualità oggettivamente riconosciute da tutta la critica e dal pubblico.



La misura pare colma. Dopo il coro (che non inaugura il festival con l’opera più importante in cartellone e pure in stagione lirica sarà presente in modo eccessivamente marginale) e dopo il servizio di trucco e parruccheria (che risulterebbe essere stato affidato a lavoratori provenienti da Reggio Calabria e non ai lavoratori parmigiani che da decenni svolgevano questo lavoro) ci si domanda se non vengano esternalizzate altre maestranze.

Juri Armani

Parma, 12 settembre