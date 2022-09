Lo sciopero dei trasporti

Cortese direttore,

mi permetta di manifestare la mia piena solidarietà al personale tutto dei servizi di trasporto pubblico in Italia. Per il secondo venerdì consecutivo, infatti, le sigle sindacali hanno deciso di indire uno sciopero generale con e per la stessa motivazione: «la scarsa sicurezza del personale viaggiante e la mancata presa di posizione dei datori di lavoro e del Governo a seguito dei recenti episodi di violenza nei confronti di conducenti, controllori e capistazione».

Sorvolando sulla sensibilità dei datori di lavoro e sul Governo in merito, quello che lascia però maggiormente perplessi è la quasi totale indifferenza con cui la stampa nazionale, tutta presa dalle elezioni, ha riferito la notizia e del perché.

Come se l’oggettivo imbarbarimento dell’utenza sia da considerare ormai una cosa acquisita e irrimediabile. Eppure proprio questo imbarbarimento, soprattutto nel significato latino del termine, è ormai alla base di quella evidente deriva sociale dell’intero nostro paese.

Abdicare al suo arginarlo significa rinunciare non solo ai valori sociali ed educativi del vivere quotidiano ma mette a rischio lo stesso significato di democrazia.

Perché proprio il rispetto di ruoli come quello del personale del trasporto pubblico (… per non parlare poi di quello delegato alla sicurezza pubblica!) è alla base di una qualunque società.

E, ripeto, non vorrei che la campagna elettorale in corso fosse per un qualche inconfessabile motivo la distrazione di questa informazione!



Noceto, 15 settembre