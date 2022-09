Borgotaro dimenticata

Egregio direttore,

leggo sulla Gazzetta di martedì 14 settembre da pagina 29 a pagina 33, pagine fitte di nomi di borgotaresi ai quali «la regione Emilia Romagna comunica che la società Borgotaro Wind srl, con sede in Bolzano ha presentato istanza per la costruzione e gestione del parco eolico denominato Monte Croce di ferro».

Come sempre e purtroppo rilevo la mancata comunicazione e condivisione di tale iniziativa con gli abitanti che subiscono tale esproprio, ma rilevo altresì che vista la pluridecennale continuità politica nell’amministrazione del comune di Borgo Val di Taro, tali modalità di gestione sono evidentemente gradite alla comunità.

Che il silenzio sulle sorti della comunità e dei loro beni sia purtroppo una prassi si evince anche dalla circostanza che nessuna risposta è pervenuta da alcuna pubblica autorità per altri importanti quesiti fondamentali quali:

pur se promessa in campagna elettorale, non è stato ripristinato il Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria (principale azienda del paese), anzi per tutta risposta all’Ospedale di Vaio è stato istituito il Centro unico provinciale per la procreazione.

La piccola nata a Borgotaro in casa quest’estate e fatta venire al mondo dalla nonna dovrebbe suggerire ai pubblici amministratori di accelerare le procedure per la riattivazione di tale predetto importante presidio.

Vado oltre: nessuna proposta è pervenuta per la salvaguardia della linea ferroviaria Parma - La Spezia indispensabile per i lavoratori pendolari e per

il turismo di prossimità (solo promesse di implementazione di trasporto su ruote, autobus giganteschi con costi credo spropositati ed in controtendenza con la promozione e creazione delle strade ferrate auspicata dall’autorità regionale…);

Nessuna comunicazione è pervenuta alla cittadinanza in ordine alla possibile cessione del Municipio di Borgo Val di Taro da parte del Pio Istituto Manara/Opera Pia Manara.

Chiudo queste considerazioni tornando all’argomento iniziale per sottolineare che l’esproprio per le pale eoliche (ammesso che vi sia sufficiente vento per farle funzionare e che si possano agevolmente trasportare in loco, sia creato sul Passo di Cento Croci, ovviamente dall’annuncio di oggi della regione non si comprende) e che sia chiamato Parco Eolico Monte Croce di ferro mi pare offensivo nei confronti dei 100 corpi massacrati ed ivi sepolti nel 1440 e dell’ importante monumento, dedicato ai partigiani caduti nel corso della seconda guerra mondiale appartenuti alla brigata Cento Croci.

Poiché, a mio parere, in questi anni le ragioni dell’uomo (cittadino) non sono più in sintonia con quelle della politica, ritengo che i morti del medioevo, le 100 croci ed il monumento ai partigiani del Passo Cento Croci si dovranno rassegnare a convivere tra loro, come le partorienti della Val Taro all’assenza del punto nascita e come i pendolari ai pullman ed alla Pontremolese, fortemente voluta dai nostri politici locali.

Chapeau.



Parma, 14 settembre