Berceto, giovani e aggregazione

Gentile direttore,

motivi di salute di un mio familiare mi hanno fatto passare l'intera estate a Berceto. Sempre per i citati motivi ho alloggiato nel Seminario estivo che insieme all'ostello ospita pellegrini della via Francigena, villeggianti e gruppi giovanili provenienti da vari paesi europei ed anche extra europei. Durante il mio soggiorno ho incontrato un folto gruppo di albanesi, un altro di bulgari e georgiani e una quindicina di giovanissimi provenienti dal Saharawi del nord Africa. Gli albanesi formavano un gruppo di danzatori che ha dato spettacoli nei paesi vicini ed a Piacenza, idem i georgiani ed i bulgari. Questi ultimi erano parte di un'orchestra che si è esibita in zone limitrofe, a Piacenza e anche a Parma in piazza Garibaldi, accolti dall'assessore Jacopozzi.

Questi avvenimenti sono stati per il sottoscritto una rivelazione anche perchè ho incontrato una persona, uno sportivo che vinse le universiadi di Torino nel 1970 di pallavolo assieme ad altri giocatori di Parma (Roncoroni e De Angelis) come ha messo in risalto la «Gazzetta» del 17 agosto, la sua professione era la pratica dello sport per il piacere del gioco, senza altri fini. Persone come lui non è facile incontrarle, il suo nome: Carlo Devoti.



Ma, rivelazione a parte, quanto sopra esposto mi induce a fare dovute considerazioni e in primis l'opportunità cui Berceto si trova a portata di mano, quella di essere un centro di aggregazione per giovani italiani e stranieri, che già conoscono questa struttura. A Berceto il Seminario sarebbe una sede permanente per questi incontri data la sua capienza in posti letto e spazi comuni ed in provincia di Parma avremmo una struttura unica nel suo genere. Mi auguro che chi ha l'autorità di prendere decisioni in merito non si lasci sfuggire questa opportunità.