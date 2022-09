Grazie all'Avis di Fidenza

Egregio direttore,

desidero ringraziare tutto il personale della sezione Avis di Fidenza, di cui non cito tutti i nomi per non dimenticare nessuno. Mi sono fermata dal mio servizio di volontariato all’Avis, a causa della pandemia da covid. Ma per me l’Avis è sempre stata una meravigliosa e grande famiglia. Da tanti anni. Sono stato accolta e coccolata da tutti, compreso il personale medico. Vi ringrazio veramente tutti dal profondo del cuore. Siete tutti meravigliosi. La vostra Annina dell’ Avis, come mi chiamate affettuosamente tutti, vi vuole bene e vi porterà sempre nel cuore.