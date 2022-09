Un mutuo per una pizza?

Signor direttore,

ecco mi sento di dire, in merito alle bollette della luce e del gas, che non si può parlare di aumenti, ma di vero e puro strozzinaggio.

Certo, di strozzinaggio, perché penso come potranno le imprese, le famiglie, gli ospedali, le scuole, i Comuni, gli asili ecc, far fronte a questi indegni e inappropriati aumenti, se non con il tocco di bacchette magiche o forse qualche marziano potrà riuscire a far fronte a questa situazione.

E quindi per fare la spesa e mangiare una pizza si dovrà accedere a un mutuo?

E tutto questo non per colpa d una guerra, ma solo di speculazioni.

E' il risultato di una finanza che comanda buona parte del mondo e a cui l'Europa non sa rispondere, non sa e non può prendere posizione, se non con risposte ininfluenti.

La globalizzazione ha portato a questi risultati.

Nonostante l'uomo abbia inseguito e insegua il progresso, ci ritroveremo a scaldarci con la legna, al lume di candele.

Questo è ciò che siamo riusciti a fare.