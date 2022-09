Egregio direttore,

mi rivolgo al suo giornale, sempre attento alle problematiche e ai disagi delle persone, per far presente una situazione complicata.

Sono una persona autonoma, ma a causa di alcune disabilità (ad esempio avendo un tremore non riesco a maneggiare le pentole, soprattutto col fuoco) necessito di un aiuto quotidiano con l'aiuto di due signore che si erano già prese cura della mia anziana madre. Sono seguita anche da un amministratore di sostegno e dalle assistenti sociali. Il problema è la situazione economica difficile da affrontare, mi sento poco tutelata.

Il dopo pandemia e la guerra ci hanno reso persone aride, indifferenti, distaccate. Lo si vede anche dalle istituzioni, in special modo chi ha che fare con le persone. Serve una rigenerazione completa e adeguata per avere una società più inclusiva e con relazioni più umane. Una rigenerazione urbana, ma anche una rigenerazione umana. Il nuovo sindaco ha inserito nel suo programma una attenzione particolare per i disabili, per le persone anziane, affinché vengano considerate risorse.

Questo è il mio dolore, che è simile a quello del crocifisso nella chiesa di Santa Maria del Rosario, dipinto da Carlo Mattioli e descritto da Cesare Pastarini in occasione di un rito funebre.