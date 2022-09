In attesa della pensione

Gentile direttore, sono un fresco pensionato, almeno credo, avendo compiuto 67 anni ad agosto e avendo fatto domanda di pensione nel Giugno di quest’anno, con decorrenza 1 settembre 2022. Ma i soldi della prima mensilità di settembre e l’accettazione della domanda non sono ancora arrivati.

Oggi 29 settembre interpello l’Inps; un’impiegata mi risponde che la pratica è in lavorazione; le domande di pensione da erogare da settembre le esaminano a partire dal primo settembre!

Un modo infallibile per arrivare in ritardo.

Ci si lamenta della burocrazia della PA, ma qui mi pare si tratti di qualcosa di diverso: mancanza di rispetto? menefreghismo? mancanza di controllo? procedure sbagliate? manager non all’altezza? inefficienza programmata per fare risparmiare soldi allo Stato?

Sergio Ricci

Parma, 29 settembre